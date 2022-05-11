İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahıs tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede, ekipler tarafından tarafından E.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada satışa hazır "metamfetamin" ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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