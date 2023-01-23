Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan denetimde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanan şahıslara yönelik denetimler sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesindeki trafik kontrol noktasında denetim yapan jandarma ekipleri, durdurduğu otomobilde seyahat eden E.B.A., İ.A. ve M.A.'nın GBT (genel bilgi toplama) kontrollerini gerçekleştirdi.

Kontroller sırasında hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahısların üzerinde yaptığı aramada 153 gram uyuşturucu madde ve 49 adet hap ele geçirdi. Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerinden ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İ.A. ile M.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.