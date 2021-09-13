İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar sürüyor. Narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda Y.S. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Gözaltına alınan Y.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.