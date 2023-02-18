İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticaretine 2 tutuklama

Kırıkkale’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli şahıs tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli şahıs tutuklandı.


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ö.Y. ve E.C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada da bir miktar metamfetamin, esrar maddesi, 248 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

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