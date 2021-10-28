İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, alüminyum folyoya sarılı halde ele geçirilen esrarla yakalanan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, alüminyum folyoya sarılı halde ele geçirilen esrarla yakalanan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler tarafından H.G. isimli şüpheli şahsın otomobilinde arama yapıldı. Aramada şeffaf poşet içerisinde alüminyum folyoya sarılı 6 gram olmak üzere toplamda 12 gram esrar maddesi ile 5 litre alkollü içecek ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan H.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

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