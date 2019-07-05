Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyon kapsamında uyuşturucu madde satan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen E.G. isimli şüpheli hakkında ikamet ettiği adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan K.U., M.K., İ.Z., E.G. ve M.U.T. isimli şahıslardan 35 adet ecstasy ve 0,71 gr sentetik kannobinoid uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 5 şahıs hakkında TCK 191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen E.G. ise Kırıkkale Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.