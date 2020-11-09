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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu, 2 tutuklama

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şahıs tutuklandı.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şahıs tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyu önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda kentte uyuşturucu madde sattığı tespit edilen iki şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 71 adet ecstasy hap ele geçirildi.


'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan iki şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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