İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs, tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs, tutuklandı.


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslar üzerinde çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen T.M. ve H.M.'nin evinde yapılan aramada, 477,01 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 54,25 gram gelen sıvı sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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