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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'dan Çorum'a özel bir araç ile uyuşturucu madde götürüleceği ihbarını aldı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu araç ve şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. D-200 kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan detaylı aramalarda 5 adet tek içimlik fişek halinde 15 gram eroin, 3 adet uyuşturucu hap, 50 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendirilen muhtelif hap, 2 adet şırınga ile uyuşturucu içiminde kullanılan 6 m uzunluğunda jelatin ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin soruşturması sürüyor.

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