Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar üzerinde çalışmalar sürüyor. Narkotik polisi tarafından E.D. isimli şahsın evine yapılan operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan da araması olduğu tespit edilen E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.