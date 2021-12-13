İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı

Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar üzerinde çalışmalar sürüyor. Narkotik polisi tarafından E.D. isimli şahsın evine yapılan operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan da araması olduğu tespit edilen E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.