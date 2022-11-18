İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı

Kırıkkale’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından H.Ç.'nin evinde ve üzerinde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından çıkartıldığı mahkemece, tutuklandı.

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