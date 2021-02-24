İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 şahıs tutuklandı.

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 şahıs tutuklandı.


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen F.D. ve S.D. isimli şahısların V.T. isimli şahsa uyuşturucu madde sattığı esnada suçüstü yakalandı. Yapılan aramada 8 adet paket halinde toplamda 2,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında V.T. isimli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçundan işlem yapıldı. F.D. ve S.D. ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.