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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.A.İ. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.A.İ. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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