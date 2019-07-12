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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda suçüstü gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda suçüstü gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde O.S.'ye uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakalanan C.E, gözaltına alındı. Polisin O.S. üzerinde yaptığı aramada 6 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapılarak savcılık tarafından O.S. serbest bırakıldı.


C.E.'nin ikamet ettiği evinde yapılan aramada 76 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik şubeye getirilen C.E., buradaki ifadesinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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