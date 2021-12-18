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Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapana yansıdı

Kırıkkale’de ormanlık ve dağlık bölgelerde yaşayan yabani hayvanlar, fotokapanlar ile görüntülendi.

Kırıkkale'de ormanlık ve dağlık bölgelerde yaşayan yabani hayvanlar, fotokapanlar ile görüntülendi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek için ormanlık ve kırsal alanlardaki 25 noktaya fotokapan yerleştirildi. Fotokapanlar, yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla kullanılıyor. Ormanlık ve kırsal alanlarda yaşamını sürdüren karaca, vaşak, porsuk, domuz ve kurt türündeki hayvanlar fotokapanlarla kayıt altına alınıyor. Görüntülerde hayvanların doğal yaşamlarında özgürce dolaştığı görülüyor.

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