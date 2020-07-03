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Kırıkkale'de yağlık ayçiçeği ekimi yapıldı

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesindeki çiftçiler, yağlık ayçiçeği ekimine başladı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki çiftçiler, yağlık ayçiçeği ekimine başladı.


Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Karakeçili ilçesinde anıza ekim uygulaması programına katıldı. Karakeçili ilçesinde Hacı Hasgül Akyol'a ait 60 dekarlık tarlaya anıza ikinci ürün olarak yağlık ayçekirdeği ekimine katılan Vali Sezer, çiftçilerin tahıl dışında özelikle gelirlerini daha da arttıracak alternatif ürünlere yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.


Sezer, “Çiftçilerimizin hem lavanta gibi, hem yem bitkileri gibi yeni ürünlere yönelmelerini canı gönülden arzu ediyoruz. Bir taraftan da seracılığın geliştirilmesini arzu ediyoruz. Bunların da yavaş yavaş çiftçilerimiz tarafından kabul edildiğini ve sahada uygulandığını görmek ayrıca bizi mutlu etmektedir” dedi.


Bir süre traktörle ayçekirdeği ekimi yapan Vali Sezer, hayırlı ve bereketli bir yıl olması dileğinde bulundu. Programa, Kaymakam Yunus Emre Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz ve çiftçiler katıldı.

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