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Kırıkkale'de yasa dışı avlanan 4 kişi yakalandı

Kırıkkale’de yasa dışı avlanan 4 kişi yakalanarak, haklarında işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de yasa dışı avlanan 4 kişi yakalanarak, haklarında işlem başlatıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "20-21 Şubat 2021 tarihinde yapılan hafta sonu av koruma kontrol faaliyetleri çerçevesinde avlanma süreleri dışında ve belgesiz yasa dışı avcılık faaliyetlerinde bulunan 4 kişiye işlem yapılmış, 2 adet yarı otomatik tüfeğe sınırlandırıcı parça kullanılmadığı için ve 1 adet ölü tavşana mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulmuştur. Kaçak avcılıkla mücadelemiz 7/24 hız kesmeden devam etmektedir" denildi.

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