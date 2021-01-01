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Kırıkkale'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Kırıkkale’de 2021 yılının ilk bebeği ’Alperen’ oldu.

Kırıkkale'de 2021 yılının ilk bebeği 'Alperen' oldu. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde normal doğum yapan Fatma Öcal, 5'inci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.



Kırıkkale'de 2021 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. Yüksek İhtisas Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde normal doğumla saat 4 kilo 250 gram dünyaya gelen bebeğe 'Alperen' ismi verildi. Fatma Öcal, 5'inci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni yılın ilk bebeği Alperen'i ziyaret etti. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl dileyerek altın taktı.

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