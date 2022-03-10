İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de yeni yürüyüş yolu yapılıyor

Kırıkkale Belediyesi, Alparslan Türkeş Bulvarındaki 3 kilometrelik yürüyüş yolu çalışmalarını sürdürüyor.


Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yürüyüş yolu çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yeni yürüyüş yolu projesinin şehrin girişine değer katacağını belirten Saygılı "Alparslan Türkeş Bulvarının girişine başlattığımız yürüyüş yolu inşallah yaz mevsiminde vatandaşlarımızın kullanımında olacak. Çalışmalar tamamlandığında şehrimizin ikinci bir giriş kapısı olan bölge daha güzelleşecek ve cazibesi artacak" dedi.

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