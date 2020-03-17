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Kırıkkale'de 'yeşil reçete' operasyonu

Kırıkkale’de satışı yeşil reçeteyle gerçekleştirilen ilaçları kente sokmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de satışı yeşil reçeteyle gerçekleştirilen ilaçları kente sokmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'satışı yeşil reçeteye tabi yüklü miktarda hapın Ankara'dan Kırıkkale'ye getirileceği bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yapılan çalışma neticesinde S.İ., Y.İ., Z.D. ve B.C.B. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 155 adet yeşil reçeteye tabi hap, 4 adet ekstasy hap, 0.63 gram sentetik kannobinoid madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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