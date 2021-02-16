İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale'de yol küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale’de dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolların ulaşıma açık tutulması için küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolların ulaşıma açık tutulması için küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.


Kış mevsimi nedeniyle yurdun birçok kesimini etkisi altına alan kar yağışı Kırıkkale'de de etkili oldu. Yağan kar yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak'ta ekipler, tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Soğuk havanın etkisiyle kent merkezinde de yaşanan buzlanma dolayısıyla Kırıkkale Belediyesine bağlı ekipler, trafiğin yoğun olduğu yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.