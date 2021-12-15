İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de "zehir" operasyonu: Tarihi geçmiş ürüne para cezası

Kırıkkale’de yılbaşı öncesi başlatılan "zehir" operasyonunda, tarihi geçmiş ürün bulunduran iş yerine 3 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de yılbaşı öncesi başlatılan "zehir" operasyonunda, tarihi geçmiş ürün bulunduran iş yerine 3 bin 200 lira para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Defterdarlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan 20 ekip, yaptığı "zehir" operasyonunda alkol satış izni bulunan 23 iş yerini denetledi.


Son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran iş yerine ise 3 bin 200 lira para cezası uygulandı. Belge kontrolü yapan ekipler, iş yeri sahiplerine sahte içki satmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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