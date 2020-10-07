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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Kırıkkale’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunun 14. kilometresindeki Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa İ. idaresindeki 34 SK 704 plakalı Opel marka otomobil, aynı yönde seyreden Kenan G.'nin kullandığı 55 AJC 160 plakalı Fiat marka otomobil ile 66 ABC 293 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsü Bekir E., kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Ç.'nin kullandığı 71 AG 550 plakalı Isuzu marka pikaba arkadan çarptı.


İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolculardan Ayşe İ. (76) ve Hasan İ. (77) ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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