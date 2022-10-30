Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında anne ve çocuğu yaralandı. Kazaya sebebiyet veren 2 sürücüye de para cezası uygulandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolunun 33. kilometresindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü K. idaresindeki 46 NV 836 plakalı otomobil ile Selahattin B.'nin kullandığı 34 CDS 168 plakalı otomobil çarpıştı. Aynı yönden gelen Muhammet A. yönetimindeki 66 LD 300 plakalı hafif ticari aracın da kazaya karışması neticesinde, anne Rabia K. ile çocuğu Emirhan K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve çocuğunun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada maddi hasar oluşan araçlar, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya sebebiyet veren Muhammet K. ile Selahattin B.'ye, önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememekten 144'er lira para cezası uygulandı.