Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Başpınar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. idaresindeki 16 DR 193 plakalı otomobil, O.A.A.'nın kullandığı 71 EP 782 plakalı kamyonete arkadan çarptı. 71 DS 548 plakalı hafif ticari araç sürücüsü M.Y. ile Y.S. yönetimindeki 71 T 0258 ticari taksi de kazaya karıştı. Maddi hasarın oluştuğu kazada iki sürücü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Y.S. ile M.Y., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmanın ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapatılan bulvar yolu ise yeniden açıldı.