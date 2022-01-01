İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kırıkkale’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 karayolu Yahşihan Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 66 FL 517 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen E.B.'nin kullandığı 76 AAC 991 plakalı otomobil ile A.N.T. idaresindeki 66 AN 501 plakalı otomobile çarptı. 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller hurdaya döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Hakan K. (22), Satılmış K. (24), Mücahit K. (21), Emrah B. (38) ve Mustafa Teoman T. (56) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kaza nedeniyle tutuşan otomobilde soğutma işlemi gerçekleştirdi. Otomobiller, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

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