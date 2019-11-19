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Kırıkkale'deki okul ve camiler temizleniyor

Kırıkkale Belediyesi tarafından il merkezindeki tüm okul ve ibadethanelerde temizlik ve ilaçlama çalışması başlatıldı.


Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce il merkezindeki tüm okul ve ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışmalarına başlandı.


Kırıkkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Çalışma ile öğrencilerin kullandıkları sınıflar ve diğer toplu alanlarla camilerde vatandaşlarımızın ibadet alanları, tuvaletler ve abdest alma alanları dezenfekte ediliyor. Mevsim şartlarında temas ve solunum yoluyla bulaşabilen hastalıklara karşı önlem alıyoruz. Bu çalışma Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı'nın talimatlarıyla her yıl düzenli olarak yapılıyor. Çalışmalarda kullanılan dezenfektanlar ortamda bulunan her türlü virüs ve bakteri üzerinde etkili olup insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor” ifadelerine yer verildi.

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