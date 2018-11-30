Kırıkkale'deki patlamada hayatını kaybeden işçi defnedildi

Kırıkkale'de Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) Tıbbi Gaz Dolum Tesisinde oksijen dolu tankerin patlaması sonucu hayatını kaybeden işçi Mikail Şimşek (43), gözyaşları içinde defnedildi.

Patlamada hayatını kaybeden evli ve 1 çocuk babası Mikail Şimşek'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Kırıkkale Kaletepe Eyüp Sultan Camii'ne getirildi. Burada baba Ünal Şimşek taziyeleri kabul etti. Şimşek'in cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi. Cenazenin götürülüşü sırasında Şimşek'in yakınları gözyaşı döktü.

Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde 29 Kasım Perşembe günü saat 10.25'te meydana geldi. Tıbbi Gaz Dolum Tesisinde oksijen dolu tankerin patlaması sonucu fabrika işçisi Mikail Şimşek hayatını kaybetti, Mehmet Akbulut (34) ile Ali Kirik (48) yaralandı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 2 işçi, hastaneden taburcu edildi.