Kırıkkale'deki tüm Camii'lerde Mehmetçik için Fetih suresi okundu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması amacıyla, sabah namazında Kırıkkale'deki tüm camilerde Fetih Suresi okunup, dualar edildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kırıkkale Nur Camii'nde Fetih Suresi okunup, dualar edildi. Sabah ezanından sonra Fetih Suresi okunurken, Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua eden cami imamına cemaat de eşlik etti. Bazı vatandaşlar da Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.