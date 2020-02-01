Kırıkkale'den Elazığ'a gıda yardımı

Kırıkkale Belediyesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için 1 tır dolusu gıda yardımını bölgeye gönderdi.

Kırıkkale Belediye Başkanlığı tarafından Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlar için 1 tır dolusu gıda yardımı, afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye uğurlandı. Destek Hizmetleri Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yetkililerin bölgedeki depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi.

"3 bakanımız bütün yaraları sarmaya çalışıyor"

Bu süreçte devletin ve milletin el ele olduğunu ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Yakın bir zamanda Elazığ merkezli büyük bir deprem oldu. Depremin ardından devletimiz bütün imkanlarını bölgeye seferber etti. Çok hızlı bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri orada başladı. Hatta 3 bakanımız halen oradalar. Bütün yaraları sarmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla hepimizin bir araya gelme zamanı. Bu aziz Türk milleti de bu duyarlılığını her zaman gösterdi. Elazığ depreminde de milletimiz devletimiz el ele oldu. Bir bütün halinde oradaki kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Biz de Kırıkkaleliler olarak Kırıkkale Belediyesi olarak orada yaşayan kardeşlerimizin bir nebze de olsa yarasını sarmak için gıda kolileri hazırladık, bugün yola çıkıyor."

"İnşallah bu tür acı olaylarla tekrar karşılaşmayız"

Hayatını kaybeden insanlar için baş sağlığı dileyen Saygılı, "Rabbim inşallah bir daha bu tür acılar göstermez. Ben bu vesileyle orada hayatını kaybeden rahmetlik olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. İnşallah bu tür acı olaylarla tekrar karşılaşmayız. Bu da gösteriyor ki milletimizin ayakta durmasının sebebi el ele tutuşup dimdik ayakta durmasından kaynaklanmaktadır. Bu birliğimiz ve beraberliğimiz olduğu süreçte hiç bir kuvvette bizi yenemeyecek" dedi.

Törende Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Erol Bakır ile Vedat Genç, Özel Kalem Müdürü Bülent Özkan, birim müdürleri ve belediye personeli hazır bulundu.