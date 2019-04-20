Kırıkkaleli şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı

Türkiye-Irak sınırında devam eden operasyon sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin'in (27) baba evine Türk bayrakları asıldı.

Hakkari'de, Irak sınırında dün güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden 1'inin Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı İzzettin köyü nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Piyade Er Şevket Çetin olduğu öğrenildi.

3 yıldır görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin'in acı haberi köyde yaşayan babası Doğan ve annesi Havva Çetin'e yetkililer tarafından verildi. 1'i kız 5 kardeşi olan Şehit Çetin'in evine Türk bayrakları asıldı, taziye çadırları kuruldu.