İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkaleli şehit Arslan'ın naaşı memleketine getirildi

Mersin’in Mut ilçesinde askeri personeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen Piyade Er Kerim Arslan’ın naaşı memleketi Kırıkkale’ye getirildi.

Mersin'in Mut ilçesinde askeri personeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen Piyade Er Kerim Arslan'ın naaşı memleketi Kırıkkale'ye getirildi.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) askerleri taşıyan yolcu otobüsünün, Mersin'nin Mut ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan 4 askerden Ulaştırma Er Kerim Arslan'ın (21) naaşı Mut Devlet Hastanesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi.


Şehit Arslan'ın naaşını, Yüksek İhtisas Hastanesi önünde ailesi ile Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Şehidin annesi Güler, babası Osman Arslan ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.


Şehit Arslan'ın cenazesi, Sulakyurt ilçesindeki Şeyh Şami Camisinde öğle namazına müteakiben Çevrimli köyündeki aile mezarlığına defnedilecek.


Sulakyurt ilçesine bağlı Çevrimli köyü nüfusuna kayıtlı olan şehit Arslan'ın, 19 yaşında Eyüp ile 9 yaşında Ecrin Arslan isimli 2 kardeşinin olduğu öğrenildi. Anne ve babasının Konya'nın Selçuklu ilçesinde ikamet ettiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.