Kırıkkaleli şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Muhabare Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter düştü. Bölgede yapılan çalışmada helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit oldu, 2'si ise yaralandı. Şehit askeri personellerden Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu'nun (40) naaşı, Elazığ'daki törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi.

Evli ve 3 çocuk babası şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı dualar eşliğinde törenin yapılacağı Merkez Nur Camii'ne getirildi. Şehidin ailesi, gelen taziyeleri kabul etti. Annesi Hafize ve eşi Gül Umulu, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin iki oğlu, Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'a sarılarak ağıtlar yakan şehidin eşi Gül Umulu, yürekleri dağladı. Cenaze sonrası Vali Yunus Sezer, şehit Ömer Umulu'nun naaşına omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı. Şehit Umulu, gözyaşları içinde Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Kara Kuvvetleri Komutanı Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Kadir Eğriboyun, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Milletvekilleri Ramazan Can ve Halil Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, askeri yetkililer, şehidin yakınları, siyasi parti il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muharrem-Hafize Umulu çiftinin tek evladı olan 40 yaşındaki şehit Ömer Umulu'nun 6 yaşında Eslem Evra, 9 yaşında Ahmet Aras ve 15 yaşında Abdullah Arda isimli çocuklarının olduğu öğrenildi.