Kırıkkaleli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 11 askeri personel şehit oldu. Şehit askeri personellerden Kırıkkaleli Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu'un naaşı, törenin yapılacağı Nur Camisi'ne getirildi. İkindi namazını müteakiben kılınacak namazın ardından cenaze Kırıkkale Şehitliğinde toprağa verilecek.