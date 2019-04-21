Kırıkkaleli şehit toprağa verildi

Türkiye-Irak sınırında devam eden operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan dört askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Hakkari'de Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen dört askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin'in (27) naaşı, memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Öğlen namazını müteakiben Nur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk, şehit yakınları, protokol üyeleri, askerler ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninde şehidin babası Doğan Çiftçi güçlükle ayakta dururken, gözyaşlarına boğulan annesi Havva Çiftçi'yi Bakan Selçuk teselli etti. Gözyaşı döken şehidin yakınlarına asker ve polisler destek oldu. İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kıldırılan namazın ardından şehidin naaşı Balışeyh ilçesine bağlı İzzettin köyündeki mezarlığa defnedildi.

Bekar olan şehit Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin'in 2015 yılında Erzincan'da vatani görevini yaptıktan sonra sözleşmeli er olarak çalışmaya başladığı, 3 yıldır da Hakkari'de görev yaptığı öğrenildi.