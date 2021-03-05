Kırıkkaleli şehit Umulu'nun cenaze programı belli oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kırıkkaleli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, ikindi namazı sonrasında toprağa verilecek.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 11 askeri personel şehit oldu. Şehit askeri personellerden Kırıkkaleli Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu'nun cenaze programı belli oldu.

Umulu, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye gönderilecek. Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Umulu'nun naaşı, cenaze namazının kılınacağı Merkez Nur Camii'ne getirilecek. Şehit Umulu, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliğine defnedilecek.