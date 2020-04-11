Kırıkkale'nin Dağsolaklı köyüne giriş ve çıkışlar durduruldu

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyünde 1 kişi üzerinde yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu 38 nüfuslu köyde karantina uygulamasına başlandı.

Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyüne Ankara'dan gelen bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının başka kişilere ve bölgeye yayılmasını önlemek için köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Jandarma ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri kontrol yaparken yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları istendi. Sessizliğe bürünen 11 haneli köyde 20 erkek 18 kadın yaşıyor. Köydeki vatandaşların ihtiyaçları da tek tek gideriliyor.

Konuyla ilgili Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyü, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak Keskin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 10.04.2020 tarih ve 2020/05 sayılı kararıyla 11 Nisan 2020 tarihinde saat 00.00 itibarıyla 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır" denildi.

Öte yandan daha önce Delice ilçesine bağlı Büyükavşar köyü de geçen hafta korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.