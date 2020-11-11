Kırıkkale'nin ilçelerinde ‘Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım'da, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırıkkale'nin Keskin ve Delice ilçelerinde de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

‘Geleceğe Nefes Ol' sloganıyla Keskin ilçesinde de fidanlar toprakla buluşturuldu. Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin yanı sıra her yaş grubundan katılımın sağlandığı programda fidanlara can suyu verildi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerine çevreye olan duyarlılıklarını artırmak, toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacıyla geniş katılımla etkinlik düzenlendi. Delice Kaymakamı Yunus Emre Vural, Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personeller, askeri personeller, öğretmenler, öğrenciler, sivil toplum örgütleri ve temsilcileri ve vatandaşların katıldığı programda fidanlar dikildi.