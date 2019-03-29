Kırıkkale'nin mümbit toprakları sulamaya açıldı

Devlet Su İşleri, Kırıkkale'ye yapılan yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kırıkkale'nin hasretle beklediği baraj ve göletleri bir bir hizmete aldık. 2003 yılından bugüne kadar tamamladığımız 5 baraj ve 1 gölet ile vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük. Hizmete aldığımız barajlardan birisi Sulakyurt Barajı'dır. Barajın yüksekliği 51 metredir. Baraj 25 bin 690 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Sulama tesisinin de inşaat çalışmaları tamamlanma safhasındadır. Yaycı Deresi üzerine 32 metre yüksekliğinde inşa ettiğimiz Keskin Ceritmüminli Barajı 9 bin 510 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet etmektedir" denildi.