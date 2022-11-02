Kırıkkale'ye 3 bin 500 seyirci kapasiteli spor kompleksi projesi

Kırıkkale'de 3 bin 500 seyirci kapasiteli spor kompleksi projesinin 500 günde tamamlanacağı bildirildi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 23 bin 559 metrekare alana kurulması planlanan spor kompleksi projesinin 500 günde tamamlanacağını duyurdu. AK Parti Milletvekili Ramazan Can ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na "teşekkür" ziyaretinde bulunduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, Fikret Karabudak Stadının onarımı ve spor alanında da yapılması planlanan yatırımlarla ilgili değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Seyirci kapasitesinin 3 bin 500 olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, 3'er adet basketbol ve voleybol sahası, 6 adet bireysel spor salonu, 2 adet atış poligonu, kondisyon odası, basın salonu ve protokol dinlenme salonlarının da yer aldığını sözlerine ekledi.