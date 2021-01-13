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Kırıkkale'ye lapa lapa kar yağdı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.


Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından kar yağışı başladı. Kar yağışı ilçe merkezinde ve köylerinde etkili oldu. Yer yer lapa lapa yağan kar nedeniyle özellikle yüksek kesimler tamamen beyaza büründü. Yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığı 5 santimetreye kadar yaklaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün Kırıkkale'de en yüksek sıcaklık 4 derece olduğu belirtildi.

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