Kırıkkale'ye Millet Bahçesi

Kırıkkale'de düzenlenen 2018 Turizm Çalıştayı'nda konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Celal Bayar Parkı'nın Millet Bahçesi olması için çalışmaların başlatıldığını ifade ederek, TOKİ'nin planlama çalışmalarına başladığını söyledi.

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ahiler Kalkınma Ajansı Müdürlüğü tarafından organize edilen 2018 Yılı turizm Çalıştayı özel bir otelde düzenlendi. Programda konuşan Vali Sezer, Kırıkkale'nin turizm alanında bir marka olacağını vurguladı. 113 bin olan turist sayısının gelecek yıl en az 3'e, 4'e katlayacağına inancının tam olduğunu kaydeden Sezer, “Çok büyük faaliyetler yapmaya gerek yok. Çok ufak dokunuşlar yapacağız. Çok büyük dokunuşlar değil. Doğal turizmi Çeşnigir Köprüsü muazzam bir yer. Çeşnigir Köprüsü hemen köprüden sonra devam eden kanyonun olması muazzam bir yer. Burayı biz biraz düzenleme yaptıktan sonra yanı başımızdaki Ankara'dan binlerce insanın burayı hafta sonu, hafta içi doldurduğunu göreceğiz” dedi.

Celal Bayar Parkı'nın Millet Bahçesi olması için TOKİ tarafından planlama çalışmalarına başlandığını kaydeden Sezer, “Celal Bayar Parkımız var. Muazzam bir yar. Adamız var orada. Bildiğimiz ada. İç Anadolu'da olduğunu zannetmiyorum ben. Kızılırmak geçiyor içerisinden ve 100 dönüm bir adamız var. Hiç dokunulmamış tamamen şu anda bakıyorum. Bu adayı biz faaliyete geçirelim. Gerçekten muazzam gezme alanları ağaçlar, yeşillik, her şey var arayacağınız. Su insanın ruhunu dinlendireceği bir yer. Hafta sonları geliyor burada. Buranın millet bahçesi olması için tekliflerimizi yaptık. Sağ olsun burada kıymetli kıymetli belediye başkanımız yine milletvekilimiz desteklediler buranın millet bahçesi olması yönünde bir karar alındı. İnşallah planlama çalışmalarla şu anda TOKİ başladı. Burayı Millet Bahçesi'ne dönüştüreceğiz. Baktığınız zaman biz Kızılırmak'ın tamamını bir şekilde değerlendirme imkanı bulacağız ama bir motivasyon kaybımız var. Bunları bir araya getirmekte sıkıntı çekiyoruz inşallah böyle çalıştaylar ile kendimize yol haritası çizme imkanı bulur kendi eksiklerimiz de görerek bir an önce hızlı adımlarla bu kaybettiğimiz zamanı telafi etmek ve kaybettiğimiz değerlerimizi en hızlı şekilde yerine koymak istiyoruz” şeklinde konuştu.