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Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Türkiye-Irak sınırında devam eden operasyonlar sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 4 askerden 1’inin Kırıkkaleli olduğu öğrenildi.

Türkiye-Irak sınırında devam eden operasyonlar sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 4 askerden 1'inin Kırıkkaleli olduğu öğrenildi.


Hakkari'de, Irak sınırında dün güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden 1'inin Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı İzettin köyünde ikamet eden Sözleşmeli Piyade Er Şevket Çetin olduğu öğrenildi.


Çatışmada yaralanan 6 askerin ise tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

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