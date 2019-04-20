Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Türkiye-Irak sınırında devam eden operasyonlar sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 4 askerden 1'inin Kırıkkaleli olduğu öğrenildi.

Hakkari'de, Irak sınırında dün güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden 1'inin Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı İzettin köyünde ikamet eden Sözleşmeli Piyade Er Şevket Çetin olduğu öğrenildi.

Çatışmada yaralanan 6 askerin ise tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.