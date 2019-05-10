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Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Türkiye-İran sınırındaki Iğdır’a bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan Kırıkkaleli Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan Kırıkkaleli Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.


Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Hüseyinbeyobası köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir, Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından askerlere yönelik el yapımı patlayıcının da kullanıldığı saldırıda ağır yaralandı. Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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