Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

KIRIKKALE (İHA) – Tunceli’nin Pülümür kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş’ın (31) acı haberi Kırıkkale’deki baba ocağına ulaştı.
KIRIKKALE (İHA) – Tunceli'nin Pülümür kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş'ın (31) acı haberi Kırıkkale'deki baba ocağına ulaştı.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Dikmen Köyü nüfusuna kayıtlı evli ve 2 çocuk babası J.Asb.Çvş. Ferdican Altunkaş (31) Tunceli Pülümür Maltepe Vadisi'nde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Şehidin acı haberi baba ocağına ulaştı. Kırıkkale Bahçelievler Mahallesindeki evine Türk bayrakları asıldı.