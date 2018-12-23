Kırıkkale'ye yeni sanayi sitesi

Başkan Saygılı, sanayi esnafına beklenen müjdeyi verdi. Şehirde uzun bir süredir merak konusu olan eski sanayi sitesinin merak edilen sorulara cevap veren Saygılı, yapımı düşünülen Küçük Sanayi Sitesi için yer tespitinin yapıldığını ve projenin hazır olduğunu ifade etti.

Kırıkkale Belediyesi tarafından Sanayi Çarşısı Esnafı içerisinde sanayi esnafının uzun süredir beklediği taşınma tartışmalarına son noktayı koydu. Şehir merkezinde bulunan ve uzun zamandır merak konusu olan Sanayi Çarşısının taşınmasıyla ilgili merak edilen birçok sorunun cevabını veren Başkan Saygılı, yapımı planlanan Küçük Sanayi Sitesi için yer tespitinin yapıldığını ve projenin hazır olduğunu söyledi.

Eski sanayi sitesinin taşınması hususunda önemli mesafe kaydettiklerimin altını çizen Saygılı, “Şehrimizin merkezinde sıkışık bir halde bulunan Sanayi Çarşısının yeni bir alana taşıyarak yapmayı planladığımız Küçük Sanayi Sitesi için yer tespitimizi ve projemizi tamamladık. Kooperatif üye kayıtlarını yapma devam ediyor.” dedi.

Yapımı planlanan Küçük Sanayi Sitesi içerisinde sadece dükkanların olmayacağını içerisinde cami ve bankalarında olacağını dile getiren Saygılı “Sanayi bakanlığında sanayi sitemizin taşınması hususunda Sanayi Bakanımızda gerekli görüşmeleri yaptık. Proje tamamlandı. Bu Küçük Sanayi Sitesi içerisinde her esnafımıza ait bir dükkan olacak. Kurulacak olan sanayi sitesi ile hem sanayici esnafımız hem de şehrimiz bu alanda yeni bir vizyona kavuşacak. Eski sanayi Çarşısının taşınmasının hemen ardından bölgenin kentsel dönüşüme gireceğini belirterek taşınma işlemi ile sanayinin kurulu olduğu bölgede yeni ve modern bir kentleşme olacak” diye konuştu.

Düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Saygılı başta olmak üzere, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli, Oto Sanatkârları ve Demirciler Esnaf Odası Başkanı Murat Pehlivanlı ve sanayi esnafı katıldı.