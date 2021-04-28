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Kırmızı listede yer alan "toy kuşu" Kırıkkale'de görüntülendi

Kırıkkale’de kurulan fotokapanlar ile nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan "toy kuşu" ile bir çok hayvan görüntülendi.

Kırıkkale'de kurulan fotokapanlar ile nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan "toy kuşu" ile bir çok hayvan görüntülendi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek için dağlık ve kırsal alanlardaki birçok noktaya fotokapan yerleştirdi. Bugüne kadar birçok hayvanı görüntüleyen fotokapanlara son olarak, nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan "toy kuşu" yansıdı. Ayrıca karaca, kurt, domuz ve yaban tavşanı da görüntülendi.


Görüntülerde, hayvanların doğal yaşamlarında özgürce dolaştığı görülüyor.

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