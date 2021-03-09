Kısıtlama saatinde toplanan hurdalar pahalıya patladı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşaatından kısıtlama saatlerinde hurda toplayan 9 şahsa toplamda 30 bin 924 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler devriye esnasında, Hisarköy T-15 şantiyesi bölgesinde üç aracın şüpheli bir şekilde dolaştığını fark etti. Bölgede yaşanması muhtemel hırsızlık olaylarına karşı kapsamlı tedbirler uygulayan jandarma ekipleri, hemen alana gitti. Ekipler komşu ilden gelen 9 şahsın hurdacı olduğunu ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bölgeden hurda malzeme topladıklarını belirledi.

Söz konusu şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği her şahıs için 3 bin 436 lira olmak üzere toplamda 30 bin 924 TL idari para cezası uygulandı.