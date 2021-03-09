İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlama saatinde toplanan hurdalar pahalıya patladı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşaatından kısıtlama saatlerinde hurda toplayan 9 şahsa toplamda 30 bin 924 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşaatından kısıtlama saatlerinde hurda toplayan 9 şahsa toplamda 30 bin 924 lira idari para cezası uygulandı.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler devriye esnasında, Hisarköy T-15 şantiyesi bölgesinde üç aracın şüpheli bir şekilde dolaştığını fark etti. Bölgede yaşanması muhtemel hırsızlık olaylarına karşı kapsamlı tedbirler uygulayan jandarma ekipleri, hemen alana gitti. Ekipler komşu ilden gelen 9 şahsın hurdacı olduğunu ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bölgeden hurda malzeme topladıklarını belirledi.


Söz konusu şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği her şahıs için 3 bin 436 lira olmak üzere toplamda 30 bin 924 TL idari para cezası uygulandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.