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Kızılırmak'ta balık ölümü

Kırıkkale’den geçen Kızılırmak’taki suya karışan petrol sızıntısı, balıkların ölümüne neden oldu.

Kırıkkale'den geçen Kızılırmak'taki suya karışan petrol sızıntısı, balıkların ölümüne neden oldu.


Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinden geçen Kızılırmak'a sızan petrol, sudaki balıkların ölümüne yol açtı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan bir Mehmet Ulusoy, balıkların petrol sızıntısı dolaysıyla öldüğünü söyledi. Ulusoy, "Balıkların birçoğu kıyıya vurmuş. Ölümlerin sebebi petrol. Burası Kırıkkale Rafineri'ne 2-3 kilometre mesafede, gaz istasyonlarının da hemen altı. Her yer petrol" dedi.


Kızılırmak'taki görüntüler sonrasında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

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