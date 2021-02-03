İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KOM polisinden 'kaçak tütün' operasyonu: Kaçak tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi

Kırıkkale’de KOM polisi tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda, 3 bin 820 adet dolu makaron, 6 kilogram tütün, yeşil reçete ile satılan 72 adet ilaç ele geçirildi.

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda, 3 bin 820 adet dolu makaron, 6 kilogram tütün, yeşil reçete ile satılan 72 adet ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı.


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kaçak tütün, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. KOM polisi tarafından kent merkezindeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda 3 bin 820 adet dolu makaron, 6 kilogram tütün, yeşil reçete ile satılan 72 adet ilaç ele geçirildi.


Gözaltına alınan 1 kişi hakkında da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.